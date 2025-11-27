Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены Международный экипаж корабля "Союз МС-28" перешел на МКС
27 ноября 2025 / 14:22
27 ноября 2025 / 14:16
26 ноября 2025 / 17:34
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 355 военных
27 ноября 2025 / 18:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 355 военных
© Александр Река/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 355 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 135 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 235, "Южная" - свыше 230, "Центр" - более 465, на направлении "Восток" - до 210 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.

19:15
Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены
18:58
Международный экипаж корабля "Союз МС-28" перешел на МКС
18:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 355 военных
18:30
Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
18:15
Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговорный процесс
17:58
Монтаж основных конструкций моста из России в КНДР начнут в декабре
17:45
Число погибших в результате наводнения в Индонезии достигло 61
17:28
Ватикан подтвердил недопустимость полигамии в католицизме
17:16
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 263 беспилотника ВСУ
16:59
В Россию в 2025 году въехали более 25 тыс. граждан Украины
