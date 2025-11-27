Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 355 военных
27 ноября 2025 / 18:43
© Александр Река/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 355 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 135 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 235, "Южная" - свыше 230, "Центр" - более 465, на направлении "Восток" - до 210 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.