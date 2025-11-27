Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс перешли с корабля "Союз МС-28" на борт Международной космической станции (МКС). Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Роскосмоса.

"Люки открыты! Экипаж встречает Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уильямса", - следует из сообщения.

На МКС их встретили космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, астронавты NASA Зена Кардман, Майкл Финк, Джонни Ким и японец Кимия Юи.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-28" стартовала с космодрома Байконур 26 ноября в 12:28 мск. Корабль причалил к модулю "Рассвет" в 15:38 мск.

Ожидается, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. В рамках восьмимесячной миссии запланировано свыше 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.