Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены

Президент России Владимир Путин заявил, что Красноармейск (украинское название - Покровск) и Димитров (Мирноград) находятся в полном окружении.

"Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", - ответил он на вопрос ТАСС.

Путин отметил, что "основные мероприятия проходят" на красноармейском направлении и вокруг Димитрова.

"А дальше что? Посмотреть на карту, взгляд перевести северо-восточнее, там дальше Комсомольск. А севернее Комсомольска - Купянск, Славянск и чуть-чуть северо-восточнее - Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, и уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками, и продвижение идет дальше", - указал российский лидер.