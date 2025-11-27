Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных

Военные полностью захватили столицу Гвинеи-Бисау. Об этом со ссылкой на посольство России в стране сообщает ТАСС.

"В настоящее время столица находится полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре города перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования. На выездах из города и по дороге в аэропорт размещены блокпосты. На всех перекрестках - многочисленные военные патрули, изредка встречаются посты полиции. Улицы обезлюдели. Работа учреждений, банков, рынков, магазинов приостановлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобильный транспорт, в том числе машины с дипломатическими номерами, досматривается.

"Военные вежливо, но настойчиво требуют опустить стекла для осмотра задних сидений. На улицах города также появились тонированные внедорожники без номерных знаков", - указали в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что из двух интернет-операторов работает только один - Orange. Вместе с тем заблокированы соцсеть TikTok и Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Дипломаты также заявили, что угрозы работе посольства РФ, жизни его сотрудников и российских граждан нет. "Остаемся с соотечественниками и представителями российских коммерческих компаний в постоянном контакте и отслеживаем ситуацию", - добавили в посольстве.