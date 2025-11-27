Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 ноября 2025 / 21:31
Макрон заявил о введении во Франции добровольной военной службы
27 ноября 2025 / 19:46
Макрон заявил о введении во Франции добровольной военной службы
© AP Photo/ Petros Karadjias/ТАСС

Франция вводит добровольную военную службу в качестве реакции на "грядущие вызовы и угрозы" в дополнение к профессиональной службе по контракту. С таким заявлением выступил президент страны Эмманюэль Макрон, обращаясь к военнослужащим на военной базе в департаменте Изер.

"Нам нужна мобилизация нации для собственной защиты. Не против того или иного врага, но чтобы быть готовыми и чтобы нас уважали. Так как же мы можем воспользоваться импульсом нашей молодежи и подготовить нашу нацию к грядущим вызовам и угрозам? Новая программа национальной службы начнет действовать со следующего лета", - указал он.

По словам французского лидера, программа будет доступна для молодежи в возрасте 18-19 лет и в ней смогут принять участие молодые люди и девушки. Срок службы составит 10 месяцев, из них 1 месяц будет уделяться обучению обращению с оружием и строевой подготовке, а еще 9 месяцев пройдут непосредственно в составе военных подразделений, где новобранцы будут принимать участие в повседневных задачах на территории республики. Он уточнил, что речь идет исключительно об операциях на территории страны.

Макрон отметил, что на начальном этапе планируется отобрать порядка 3 тыс. "наиболее мотивированных и отвечающих потребностям" армии добровольцев, увеличив ежегодный набор до 10 тыс. человек к 2030 году и до 50 тыс. человек к 2035 году.

По его словам, на реализацию программы добровольной военной службы потребуется дополнительно выделить 2 млрд евро и внести соответствующие изменения в закон о военном планировании на 2026-2030 гг. По данным СМИ, ежемесячное жалование может составить около 800 евро в дополнение к бесплатному питанию и проживанию.

"В случае серьезного кризиса парламент может санкционировать призыв не только добровольцев, но и тех, чьи способности будут выявлены в этот день мобилизации, и в этом случае национальная служба станет обязательной. Но это исключительная ситуация, в обычное время национальная служба будет добровольной", - заключил президент.

