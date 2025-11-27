Путин заявил, что России нужно признание территорий мировым сообществом

Для России крайне важно международное признание территориальных реалий с правовой точки зрения. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами в Бишкеке.

Он отметил, что международно-правовое признание "имеет значение". "Одно дело - решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на РФ со всеми вытекающими из этого ответными мерами. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи", - указал Путин.

"Поэтому, разумеется, нам нужно признание. Но не от Украины сегодня", - подчеркнул он.