SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 83
27 ноября 2025 / 20:16
SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 83
© AP Photo/Чан Лонг Хэй/ТАСС

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83. Соответствующие данные приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что еще 76 человек пострадали. 

Некоторое время назад агентство Xinhua информировало о том, что судьба не менее 300 человек остается неизвестной. 

