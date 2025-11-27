Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Общество
SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 83
27 ноября 2025 / 20:16
© AP Photo/Чан Лонг Хэй/ТАСС
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83. Соответствующие данные приводит газета South China Morning Post (SCMP).
Сообщается, что еще 76 человек пострадали.
Некоторое время назад агентство Xinhua информировало о том, что судьба не менее 300 человек остается неизвестной.