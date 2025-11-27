Рютте неправильно назвал количество стран, основавших НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в рамках своего визита в Рейкьявик не смог правильно назвать число стран, которые основали Организацию Североатлантического договора в 1949 году. Трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба НАТО.

"Исландия - это одна из стран - основательниц Североатлантического альянса. Насколько я помню, их было 10 в 1949 году", - отметил генсек. Однако из зала его тут же поправили, что их было 12.

"Да, в 1949 году их было 12. И Исландия была одной из 12 стран - основательниц НАТО. Она остается очень важным членом военного блока, который играет очень важную роль на Крайнем Севере", - указал Рютте.

Он призвал Исландию увеличивать военные расходы и готовиться к противостоянию на Крайнем Севере с Россией и Китаем, "который не входит в число арктических держав, но который очень активен на Крайнем Севере".

НАТО была основана в 1949 году. Базовый Вашингтонский договор альянса о коллективной безопасности подписали 4 апреля 1949 года главы МИД 12 стран: США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Дании и Исландии.

Организация Североатлантического договора прошла 10 волн расширения. На сегодняшний день в НАТО входят 32 страны.