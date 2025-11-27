Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Путин заявил, что считает Жапарова надежным партнером
27 ноября 2025 / 20:45
© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин считает главу Киргизии Садыра Жапарова надежным другом и партнером. Об этом он заявил в интервью главному редактору нового киргизского телеканала "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
"У нас личные отношения без всякого преувеличения дружеские. Он надежный партнер", - указал российский лидер.
Интервью состоялось в ходе государственного визита президента России в Киргизию.
Поездка Путина в Бишкек проходила с 25 по 27 ноября. Он провел встречу с Жапаровым, на которой стороны обсудили широкий спектр вопросов стратегического партнерства и союзнических отношений в разных отраслях.
В четверг, 27 ноября, состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).