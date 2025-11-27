Путин заявил, что считает Жапарова надежным партнером

Президент России Владимир Путин считает главу Киргизии Садыра Жапарова надежным другом и партнером. Об этом он заявил в интервью главному редактору нового киргизского телеканала "Номад ТВ" Наталье Кролевич.

"У нас личные отношения без всякого преувеличения дружеские. Он надежный партнер", - указал российский лидер.

Интервью состоялось в ходе государственного визита президента России в Киргизию.

Поездка Путина в Бишкек проходила с 25 по 27 ноября. Он провел встречу с Жапаровым, на которой стороны обсудили широкий спектр вопросов стратегического партнерства и союзнических отношений в разных отраслях.

В четверг, 27 ноября, состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).