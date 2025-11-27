Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель по-прежнему считает правильным решением строительство трубопровода "Северный поток - 2".

"Я много работала по теме "Северного потока - 2". Тогда у нас были очень хорошие причины строить этот трубопровод, прежде всего, из-за низкой цены на энергоносители, но и из-за других причин", - сказала она в интервью телеканалу Phoenix. Так Меркель ответила на вопрос, остановила бы она реализацию проекта раньше, если бы знала, как будут развиваться отношения Берлина и Москвы с 2022 года.

"Северный поток - 2" был продолжением одноименного проекта и должен был увеличить поставки российского газа в Европу через Германию. Он был полностью проложен, но так и не введен в эксплуатацию. Его сертификацию остановили при занимавшем на тот момент пост канцлера ФРГ Олафе Шольце 22 февраля 2022 года.

В сентябре 2022 года компания Nord Stream AG информировала о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зафиксировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.