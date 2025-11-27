Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 ноября 2025 / 23:03
КОТИРОВКИ
USD
27/11
78.5941
EUR
27/11
91.5047
Новости часа
Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО Фицо: Украина проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление
Москва
27 ноября 2025 / 23:03
Котировки
USD
27/11
78.5941
0.0000
EUR
27/11
91.5047
0.0000
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
Фицо: Украина проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление
27 ноября 2025 / 21:15
Фицо: Украина проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление
© REUTERS/ Bernadett Szabo/ТАСС

Украина терпит поражение и Европейский союз более не хочет направлять Киеву собственные деньги для покрытия военных расходов. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо при общении с депутатами Национального совета республики.

"Украина проигрывает войну. У нее нет средств. Значительная часть государств - членов Евросоюза уверены, что деньги следует и далее посылать на Украину, невзирая на недавние коррупционные скандалы", - сказал Фицо, выступление которого размещено на сайте парламента.

Вместе с тем он отметил, что в некоторых странах ЕС перестают доверять Киеву из-за коррупционных скандалов. Возникают вопросы по поводу способности украинских властей обеспечить процесс использования по назначению выделяемого финансирования. По мнению премьера, европейские страны больше не хотят предоставлять Украине свои деньги и поэтому обсуждают идею конфискации активов РФ для последующей передачи их на военные нужды Киева. Братислава выступает против этого.

Фицо считает возможным использование заблокированных российских активов для послевоенного восстановления Украины, при согласии Москвы, и если такой вариант будет частью плана мирного урегулирования в этой стране.

Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
21:36
Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО
21:15
Фицо: Украина проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление
20:59
Меркель назвала правильным решением строительство "Северного потока -2"
20:45
Путин заявил, что считает Жапарова надежным партнером
20:29
Рютте неправильно назвал количество стран, основавших НАТО
20:16
SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 83
19:59
Путин заявил, что России нужно признание территорий мировым сообществом
19:46
Макрон заявил о введении во Франции добровольной военной службы
19:30
Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных
19:15
Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения