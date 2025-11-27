Фицо: Украина проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление

Украина терпит поражение и Европейский союз более не хочет направлять Киеву собственные деньги для покрытия военных расходов. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо при общении с депутатами Национального совета республики.

"Украина проигрывает войну. У нее нет средств. Значительная часть государств - членов Евросоюза уверены, что деньги следует и далее посылать на Украину, невзирая на недавние коррупционные скандалы", - сказал Фицо, выступление которого размещено на сайте парламента.

Вместе с тем он отметил, что в некоторых странах ЕС перестают доверять Киеву из-за коррупционных скандалов. Возникают вопросы по поводу способности украинских властей обеспечить процесс использования по назначению выделяемого финансирования. По мнению премьера, европейские страны больше не хотят предоставлять Украине свои деньги и поэтому обсуждают идею конфискации активов РФ для последующей передачи их на военные нужды Киева. Братислава выступает против этого.

Фицо считает возможным использование заблокированных российских активов для послевоенного восстановления Украины, при согласии Москвы, и если такой вариант будет частью плана мирного урегулирования в этой стране.