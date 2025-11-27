Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
27 ноября 2025 / 23:03
Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО Фицо: Украина проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО
27 ноября 2025 / 21:36
Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО
Россия рассчитывает на скорое завершение специальной военной операции (СВО) на Украине - "чем раньше, тем лучше". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Номад".

"Я тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится. Вы сказали, что рано или поздно. Чем раньше - тем лучше", - ответил российский лидер на вопрос журналистки. 

"При условии достижения нами целей спецоперации", - добавил он. 

Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
21:36
Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО
21:15
Фицо: Украина проигрывает в конфликте, и деньги ЕС должны идти на ее восстановление
20:59
Меркель назвала правильным решением строительство "Северного потока -2"
20:45
Путин заявил, что считает Жапарова надежным партнером
20:29
Рютте неправильно назвал количество стран, основавших НАТО
20:16
SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 83
19:59
Путин заявил, что России нужно признание территорий мировым сообществом
19:46
Макрон заявил о введении во Франции добровольной военной службы
19:30
Столица Гвинеи-Бисау находится полностью во власти военных
19:15
Путин отметил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены
