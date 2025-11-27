Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО

Россия рассчитывает на скорое завершение специальной военной операции (СВО) на Украине - "чем раньше, тем лучше". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Номад".

"Я тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится. Вы сказали, что рано или поздно. Чем раньше - тем лучше", - ответил российский лидер на вопрос журналистки.

"При условии достижения нами целей спецоперации", - добавил он.