Безопасность
Путин: Россия надеется на скорое завершение СВО
27 ноября 2025 / 21:36
Россия рассчитывает на скорое завершение специальной военной операции (СВО) на Украине - "чем раньше, тем лучше". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Номад".
"Я тоже надеюсь, что конфликт на Украине закончится. Вы сказали, что рано или поздно. Чем раньше - тем лучше", - ответил российский лидер на вопрос журналистки.
"При условии достижения нами целей спецоперации", - добавил он.