Общество
Трех человек ищут под завалами рухнувшего здания в Южно-Сахалинске
28 ноября 2025 / 10:19
В Южно-Сахалинске произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания, четверо пострадали, предварительно, трое могут оставаться под завалами. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщает ТАСС.

"Сигнал об инциденте в переулке Энергетиков 3А поступил в дежурные службы днем 28 ноября. Предварительно, при заливке бетона произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. Пострадали четыре человека, предположительно, трое находятся под завалом", - следует из сообщения.

По информации МЧС, на месте работают 16 человек и 5 единиц техники, в том числе 11 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, включая кинологический расчет.

Как заявили в прокуратуре по Сахалинской области, организована проверка соблюдения требований закона, регулирующего охрану труда, безопасность нахождения работников на объекте. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). 

