28 ноября 2025 / 12:48
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Спорт
МОК подтвердил допуск фигуристов Петросян и Гуменника до участия в ОИ-2026
28 ноября 2025 / 10:38
МОК подтвердил допуск фигуристов Петросян и Гуменника до участия в ОИ-2026
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МОК.

В сентябре Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Игры. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на соревнования.

19 сентября МОК информировал о том, что спортсмены из Росси и Белоруссии будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.

Из россиян на Олимпиаду также отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Он пока не получил приглашения на Олимпиаду. Кроме того, приглашение на Олимпиаду получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

18-летняя Петросян является двукратной чемпионкой России. 23-летний Гуменник - серебряный и бронзовый призер чемпионатов России и двукратный победитель финалов Гран-при России.

Олимпийские игры пойдут в Италии с 6 по 22 февраля.

