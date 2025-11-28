МОК подтвердил допуск фигуристов Петросян и Гуменника до участия в ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МОК.

В сентябре Петросян и Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Игры. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на соревнования.

19 сентября МОК информировал о том, что спортсмены из Росси и Белоруссии будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.

Из россиян на Олимпиаду также отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Он пока не получил приглашения на Олимпиаду. Кроме того, приглашение на Олимпиаду получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

18-летняя Петросян является двукратной чемпионкой России. 23-летний Гуменник - серебряный и бронзовый призер чемпионатов России и двукратный победитель финалов Гран-при России.

Олимпийские игры пойдут в Италии с 6 по 22 февраля.