Президент России посетит Индию с госвизитом 4-5 декабря

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

Визит российского лидера состоится по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Государственный визит - высший по дипломатическому статусу, возможен всего раз за время пребывания на должности.

"Визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы", - указали в Кремле.

"Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров с индийской делегацией во главе с премьер-министром Нарендрой Моди", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, запланирована отдельная встреча Путина с президентом Индии Дроупади Мурму. По итогам российско-индийских переговоров будет принято совместное заявление и подписаны двусторонние межведомственные и коммерческие документы.