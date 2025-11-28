Правительство одобрило подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизе

Российское правительство одобрило возможное подписание соглашения о взаимном отказе от визового режима между Россией и Саудовской Аравией. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

На сегодняшний день россиянам для въезда в Саудовскую Аравию нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют оставаться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.

Согласно проекту соглашения, граждане обеих стран смогут въезжать на территорию друг друга и находиться там без виз до 90 дней в течение года. Для этого нужно будет предъявить действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

Вместе с тем безвизовый режим не даст права на работу, учебу или постоянное проживание - для этого необходимо получать надлежащие разрешения. Кроме того, соглашение не будет распространяться на граждан РФ, прибывающих в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

Предполагается, что каждая из сторон сохранит за собой право отказать во въезде или ограничить срок пребывания, если сочтет это необходимым.

В случае подписания соглашение вступит в силу спустя 60 дней после завершения странами всех необходимых внутренних процедур.