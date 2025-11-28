Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 14:20
Орбан прилетел в Россию В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Политика
Захарова посоветовала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"
28 ноября 2025 / 11:37
Захарова посоветовала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала вызвать санитаров для главы евродипслужбы Каи Каллас после ее заявления о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран.

"Вызывайте санитаров", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также указала, что теперь понимает, почему журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США Марко Рубио встречаться с Каллас.

"Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства?", - отметила дипломат, добавив, что для этого может не хватить суток. 

