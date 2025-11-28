Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политика
Захарова посоветовала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"
28 ноября 2025 / 11:37
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала вызвать санитаров для главы евродипслужбы Каи Каллас после ее заявления о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран.
"Вызывайте санитаров", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она также указала, что теперь понимает, почему журналисты попросили прокомментировать отказ госсекретаря США Марко Рубио встречаться с Каллас.
"Может, эта врунгильда расскажет, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства?", - отметила дипломат, добавив, что для этого может не хватить суток.
