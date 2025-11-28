Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии на Московской бирже 28 ноября отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,32% и торговались на уровне 2 629,84 и 1 058,73 пункта соответственно. Курс юаня рос на 5,3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,061 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 624,6 пункта (+0,12%), индекс РТС составлял 1 056,62 пункта (+0,12%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил рост до 11,058 руб. (+5,05 коп.).