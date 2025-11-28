Песков: США направили России оформленные в Женеве параметры мирного плана

США передали России параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Основные параметры были переданы - и на следующей неделе будет разговор в Москве", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В минувшее воскресенье Вашингтон и Киев провели консультации по американскому "мирному плану", включающему 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио оценил прошедшую встречу как "самую продуктивную" за все время конфликта. По данным украинских СМИ, сторонам удалось согласовать большую часть плана.

Президент России Владимир Путин отмечал, что план США может лечь в основу украинского урегулирования.