Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 14:20
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Орбан прилетел в Россию В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
Москва
28 ноября 2025 / 14:20
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Песков: США направили России оформленные в Женеве параметры мирного плана
28 ноября 2025 / 12:15
Песков: США направили России оформленные в Женеве параметры мирного плана
© Сергей Бобылев/ ТАСС

США передали России параметры своего мирного плана по Украине, скорректированные по итогам американо-украинских консультаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Основные параметры были переданы - и на следующей неделе будет разговор в Москве", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В минувшее воскресенье Вашингтон и Киев провели консультации по американскому "мирному плану", включающему 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио оценил прошедшую встречу как "самую продуктивную" за все время конфликта. По данным украинских СМИ, сторонам удалось согласовать большую часть плана.

Президент России Владимир Путин отмечал, что план США может лечь в основу украинского урегулирования. 

Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Орбан прилетел в Россию
12:45
В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
12:31
Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов
12:15
Песков: США направили России оформленные в Женеве параметры мирного плана
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:37
Захарова посоветовала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"
11:20
Правительство одобрило подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизе
10:59
Президент России посетит Индию с госвизитом 4-5 декабря
10:38
МОК подтвердил допуск фигуристов Петросян и Гуменника до участия в ОИ-2026
10:19
Трех человек ищут под завалами рухнувшего здания в Южно-Сахалинске
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения