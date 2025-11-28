Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
27 ноября 2025 / 14:22
27 ноября 2025 / 14:16
26 ноября 2025 / 17:34
Безопасность
Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов
28 ноября 2025 / 12:31
Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов
© Александр Река/ ТАСС

Российские военнослужащие за минувшую неделю освободили восемь населенных пунктов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики (ДНР). Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве. 

