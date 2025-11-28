Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов
28 ноября 2025 / 12:31
© Александр Река/ ТАСС
Российские военнослужащие за минувшую неделю освободили восемь населенных пунктов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики (ДНР). Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
12:59Орбан прилетел в Россию