Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов

Российские военнослужащие за минувшую неделю освободили восемь населенных пунктов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики (ДНР). Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.