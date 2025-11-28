Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 14:20
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Орбан прилетел в Россию В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
Москва
28 ноября 2025 / 14:20
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
27 ноября 2025 / 14:16
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
26 ноября 2025 / 17:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Пенсионная реформа / Политика и религия
Политика
В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
28 ноября 2025 / 12:45
В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
© Александр Река/ ТАСС

Власти не обсуждают ни на каких площадках вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Об этом заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Так он отреагировал на распространяющиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы готовящейся новой пенсионной реформе.

Нилов призвал "прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности". "В Госдуме законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах - ни в открытых, ни в закрытых - не ведется", - указал он.

По словам парламентария, в принятом бюджете заложены все средства на выплату пенсий. "Все заложено на ближайшую трехлетку. Заложены средства на индексацию, на доплату к пенсиям всем категориям пенсионеров", - подчеркнул он.

Глава комитета также отметил, что любое упоминание темы пенсионного обеспечения притягивает к себе пристальное внимание. "Начинается обсуждение, возникает буря в стакане, которая оставляет негативные последствия, а для всего этого каких-то реальных ни предпосылок, ни действий нет", - констатировал он.

Вместе с тем Нилов обратил внимание, что периодически поступают предложения о понижении пенсионного возраста для некоторых категорий граждан. 

Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Американист Богуславская: будущее США и Китая – конкуренция и соревнование
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Зачем России возвращаться в G7? Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Орбан прилетел в Россию
12:45
В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
12:31
Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов
12:15
Песков: США направили России оформленные в Женеве параметры мирного плана
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:37
Захарова посоветовала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"
11:20
Правительство одобрило подписание с Саудовской Аравией соглашения о безвизе
10:59
Президент России посетит Индию с госвизитом 4-5 декабря
10:38
МОК подтвердил допуск фигуристов Петросян и Гуменника до участия в ОИ-2026
10:19
Трех человек ищут под завалами рухнувшего здания в Южно-Сахалинске
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения