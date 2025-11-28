В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию

Власти не обсуждают ни на каких площадках вопрос о новой пенсионной реформе и повышении пенсионного возраста. Об этом заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Так он отреагировал на распространяющиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы готовящейся новой пенсионной реформе.

Нилов призвал "прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности". "В Госдуме законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах - ни в открытых, ни в закрытых - не ведется", - указал он.

По словам парламентария, в принятом бюджете заложены все средства на выплату пенсий. "Все заложено на ближайшую трехлетку. Заложены средства на индексацию, на доплату к пенсиям всем категориям пенсионеров", - подчеркнул он.

Глава комитета также отметил, что любое упоминание темы пенсионного обеспечения притягивает к себе пристальное внимание. "Начинается обсуждение, возникает буря в стакане, которая оставляет негативные последствия, а для всего этого каких-то реальных ни предпосылок, ни действий нет", - констатировал он.

Вместе с тем Нилов обратил внимание, что периодически поступают предложения о понижении пенсионного возраста для некоторых категорий граждан.