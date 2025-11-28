Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Орбан прилетел в Россию
28 ноября 2025 / 12:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Его борт совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает агентство ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что глава российского государства Владимир Путин встретится 28 ноября с Орбаном в Москве.
Некоторое время назад глава венгерского правительства заявил, что намерен обсудить с Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.
По информации на сайте Кремля, Путин в качестве президента России встречался с Орбаном 12 раз, в предыдущий раз - в июле прошлого года, когда венгерский премьер в рамках миротворческой миссии посещал РФ, а также Украину, Китай и США.
