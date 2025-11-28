Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
ФОМ: о доверии Путину заявили 76% опрошенных россиян
28 ноября 2025 / 13:17
© Александр Казаков/ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 76% (плюс 1 п.п. за неделю), по мнению 77% опрошенных россиян (плюс 1 п.п.) глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 21 по 23 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 52% респондентов (плюс 6 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% сограждан (плюс 3 п.п.).
Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 40%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России" - 4%, "Новых людей" - 4%.
