Ермак сообщил, что у него дома проводят обыски

© Alexey Furman/ Getty Images/ТАСС
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что антикоррупционные органы проводят обыски по месту его жительства.
"НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - указал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем Ермак не сообщил, где находится сам.
