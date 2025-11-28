Ермак сообщил, что у него дома проводят обыски

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что антикоррупционные органы проводят обыски по месту его жительства.

"НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - указал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Ермак не сообщил, где находится сам.