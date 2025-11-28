Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:18
27 ноября 2025 / 14:22
Политика
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Почему Дональд Трамп торопит мирный процесс в Украине? Он сейчас, как любой американский президент, находится в том периоде президентства, когда его рейтинги падают. В следующем году пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и мы видим, что внутри Республиканской партии, которую Трамп с таким трудом собирал, уже наметились оппозиционные голоса. Этому способствовало и представление плана по урегулированию на Украине. Во внутренней политике Трампу хочется показать избирателям, что он тот президент, который способен поддерживать американское лидерство. Причем – более экономичным путем, чем его предшественники. Он стремится показать, что гегемоном можно оставаться, используя более эффективные способы.
13:57
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128
13:45
В Узбекистане ввели запрет на вейпы
13:30
Ермак сообщил, что у него дома проводят обыски
13:17
ФОМ: о доверии Путину заявили 76% опрошенных россиян
12:59
Орбан прилетел в Россию
12:45
В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
12:31
Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов
12:15
Песков: США направили России оформленные в Женеве параметры мирного плана
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
11:37
Захарова посоветовала вызвать для Каллас санитаров после слов о "нападениях России"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
