Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах

Почему Дональд Трамп торопит мирный процесс в Украине? Он сейчас, как любой американский президент, находится в том периоде президентства, когда его рейтинги падают. В следующем году пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и мы видим, что внутри Республиканской партии, которую Трамп с таким трудом собирал, уже наметились оппозиционные голоса. Этому способствовало и представление плана по урегулированию на Украине. Во внутренней политике Трампу хочется показать избирателям, что он тот президент, который способен поддерживать американское лидерство. Причем – более экономичным путем, чем его предшественники. Он стремится показать, что гегемоном можно оставаться, используя более эффективные способы.