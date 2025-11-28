В Узбекистане ввели запрет на вейпы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел запрет на оборот электронных сигарет в республике. Соответствующее сообщение распространил Минюст Узбекистана.

В частности, запрещается приобретение, хранение, транспортировка, передача, производство, ввоз в Узбекистан или вывоз из него электронных сигарет и жидкостей для них. В случае нарушения закона в значительном размере или после применения административного наказания грозит штраф в размере от 300 до 500-кратных базовых расчетных величин (от $10,3 тыс. до $17,2 тыс.), либо исправительные работы на срок от двух до трех лет, либо ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Вместе с тем лицо, совершившее указанные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенные к обороту изделия", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.