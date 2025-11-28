Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 15:52
28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:18
27 ноября 2025 / 14:22
Общество
В Узбекистане ввели запрет на вейпы
28 ноября 2025 / 13:45
В Узбекистане ввели запрет на вейпы
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел запрет на оборот электронных сигарет в республике. Соответствующее сообщение распространил Минюст Узбекистана.

В частности, запрещается приобретение, хранение, транспортировка, передача, производство, ввоз в Узбекистан или вывоз из него электронных сигарет и жидкостей для них. В случае нарушения закона в значительном размере или после применения административного наказания грозит штраф в размере от 300 до 500-кратных базовых расчетных величин (от $10,3 тыс. до $17,2 тыс.), либо исправительные работы на срок от двух до трех лет, либо ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Вместе с тем лицо, совершившее указанные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенные к обороту изделия", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства. 

