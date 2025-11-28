Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:18
27 ноября 2025 / 14:22
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128
28 ноября 2025 / 13:57
Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128. Об этом сообщил глава бюро безопасности мегаполиса Крис Тан (Дэн Бинцян).
"Число погибших достигло 128. Могут быть найдены и другие тела. На месте пожара было обнаружено 108 тел", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Ранее агентство Xinhua информировало о 94 погибших.
Согласно данным чиновника, к настоящему времени не установлено местонахождение порядка 200 жителей комплекса. Вместе с тем 80 тел "пока не могут быть идентифицированы", добавил он.
