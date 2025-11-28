Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.

Украина вполне может согласиться на мирный план, предложенный американской стороной. Просто потому, что ей не выжить без американских вооружений. Американское оружие надо на что-то купить, а этого «что-то» нет в украинском бюджете, да и в европейском уже не очень много. Вопрос в том, что не существует гарантий, что Украина не взбрыкнет на моменте подписания мирных соглашений. Сколько таких случаев уже было? Стамбульские соглашения вообще подписали, но не ратифицировали. У Украины будет еще много возможностей увильнуть от своих обязательств. Они потому могут так легко согласиться, поскольку предполагают, что выполнять договоренности все равно не придется.