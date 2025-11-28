Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 15:56
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение. Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Москва
28 ноября 2025 / 15:56
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
27 ноября 2025 / 14:22
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Украина вполне может согласиться на мирный план, предложенный американской стороной. Просто потому, что ей не выжить без американских вооружений. Американское оружие надо на что-то купить, а этого «что-то» нет в украинском бюджете, да и в европейском уже не очень много. Вопрос в том, что не существует гарантий, что Украина не взбрыкнет на моменте подписания мирных соглашений. Сколько таких случаев уже было? Стамбульские соглашения вообще подписали, но не ратифицировали. У Украины будет еще много возможностей увильнуть от своих обязательств. Они потому могут так легко согласиться, поскольку предполагают, что выполнять договоренности все равно не придется.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Политолог Журавлев: смогут ли европейцы продавить Зеленского на неприятие мирного плана?
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:16
Трамп намерен запретить миграцию в США людям из стран третьего мира
13:57
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128
13:45
В Узбекистане ввели запрет на вейпы
13:30
Ермак сообщил, что у него дома проводят обыски
13:17
ФОМ: о доверии Путину заявили 76% опрошенных россиян
12:59
Орбан прилетел в Россию
12:45
В Госдуме опровергли какие-либо планы повышения возраста выхода на пенсию
12:31
Российские ВС освободили за неделю восемь населенных пунктов
12:15
Песков: США направили России оформленные в Женеве параметры мирного плана
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения