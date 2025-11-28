Трамп намерен запретить миграцию в США людям из стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении приостановить на неопределенный срок миграцию в Соединенные Штаты людей из стран третьего мира. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Соц. сети.

"Я приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать возможность системе США полностью восстановиться. Отменю все миллионы нелегальных разрешений на въезд, выданные бывшим президентом Джо Байденом, и вышлю всех, кто не является чистой прибылью для США или не способен любить нашу страну. Отменю все федеральные льготы и субсидии для неграждан нашей страны, лишу гражданства мигрантов, которые подрывают внутренний порядок, и депортирую всех иностранцев, которые являются бременем для общества, угрозой безопасности или несовместимы с западной цивилизацией", - указал американский лидер.