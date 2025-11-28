Орбан: Венгрия рассчитывает продолжить взаимодействие с Россией

Венгрия нацелена развивать сотрудничество с Россией и рассчитывает, что оно принесет большую пользу народам обеих стран. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"На мой взгляд, с поправкой на нынешний политический момент мы действительно очень многое сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И я искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем", - отметил он.

Глава венгерского правительства также поблагодарил российского лидера за предоставленную возможность провести переговоры в Москве и обратил внимание, что в качестве премьера встречается с ним уже в 14-й раз.

Орбан - единственный лидер из стран ЕС, который не только сохранил контакты, но и регулярно встречается с Путиным после начала вооруженного конфликта на Украине. В 2023 году их встреча состоялась 17 октября в Китае, а в 2024 году - 5 июля в Москве. Венгерский премьер совершил тогда в рамках своей миротворческой миссии поездки на Украину, в Россию, Китай и США.