В Госдуме предложили ввести купюру номиналом в 10 тыс. рублей

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной ввести в оборот купюру номиналом в 10 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

В своем письме главе регулятора депутаты обратили внимание, что сегодня для совершения крупных покупок и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать крупные объемы наличных денег, что существенно увеличивает издержки на их производство, транспортировку, пересчет и хранение.

"Просим Вас изучить возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки этой инициативы, поручить профильным департаментам ЦБ РФ проработать вопросы ее практической реализации", - следует из текста послания.

Ожидается, что такое решение позволит оптимизировать наличное денежное обращение, снизить нагрузку на банкоматы и кассовые узлы, а также будет способствовать удобству расчетов для граждан.