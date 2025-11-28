Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 17:23
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
Москва
28 ноября 2025 / 17:23
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
В Госдуме предложили ввести купюру номиналом в 10 тыс. рублей
28 ноября 2025 / 14:46
В Госдуме предложили ввести купюру номиналом в 10 тыс. рублей
© Василий Федосенко/ ТАСС

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной ввести в оборот купюру номиналом в 10 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

В своем письме главе регулятора депутаты обратили внимание, что сегодня для совершения крупных покупок и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать крупные объемы наличных денег, что существенно увеличивает издержки на их производство, транспортировку, пересчет и хранение.

"Просим Вас изучить возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки этой инициативы, поручить профильным департаментам ЦБ РФ проработать вопросы ее практической реализации", - следует из текста послания.

Ожидается, что такое решение позволит оптимизировать наличное денежное обращение, снизить нагрузку на банкоматы и кассовые узлы, а также будет способствовать удобству расчетов для граждан. 

Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
15:59
Reuters: число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 174
15:45
Песков отметил, что коррупционный скандал "шатает" политическую систему Украины
15:32
Свергнутый президент Гвинеи-Бисау находится в Сенегале
15:15
Steigan: Североатлантический альянс в ближайшем будущем может умереть
14:59
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске обнаружили тела еще двух погибших
14:46
В Госдуме предложили ввести купюру номиналом в 10 тыс. рублей
14:32
Орбан: Венгрия рассчитывает продолжить взаимодействие с Россией
14:16
Трамп намерен запретить миграцию в США людям из стран третьего мира
13:57
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения