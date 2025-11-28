Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Общество
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске обнаружили тела еще двух погибших
28 ноября 2025 / 14:59
© ГУ МЧС России по Сахалинской области/ТАСС
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося строящегося здания в Южно-Сахалинске тела еще двух погибших.
"На месте происшествия обнаружено тело второго погибшего", - сказано в Telegram-канале правительства Сахалинской области. Позднее там уточнили, что найдено тело третьего погибшего.
В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают разрушенные конструкции, а также водой проливают бетон, который пока еще не застыл, чтобы добраться до нижних слоев завалов.
Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что работы по разбору завалов будут продолжены ночью.