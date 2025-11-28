Steigan: Североатлантический альянс в ближайшем будущем может умереть

НАТО в ближайшем будущем может не только "ослабнуть, но и вовсе прекратить существование". Соответствующую точку зрения изложил норвежский ветеран миротворческих миссий ООН Дэн Вигго Бертгун в материале, опубликованном изданием Steigan.

"Вопрос не в том, выживет ли НАТО в этом столетии. Вопрос в том, выживет ли НАТО хотя бы в следующем десятилетии", - указал он.

Бертгун полагает, что НАТО может "умереть" не в результате одномоментного кризиса, а из-за затянувшегося процесса "деградации", начавшегося еще задолго до конфликта на Украине. Он отметил, что сегодня уже наметились "контуры заката альянса", который больше не способен выполнять задачи, ради которых был создан.

В публикации Бертгун обратил внимание на операцию в Афганистане, считая ее как военным, так и политическим поражением со стороны НАТО. По его словам, более двадцати лет назад в ходе их встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с тогдашним послом Норвегии при альянсе Каем Эйде тот высказал мнение, что "НАТО не переживет стратегического поражения в Афганистане. Это подорвет авторитет альянса".

Бертгун подчеркнул, что теперь, "оглядываясь назад, мы понимаем, насколько эти слова были верными".