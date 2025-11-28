Марина Харькова, журналист, Донецк

Российская армия за неполный ноябрь освободила территорию, сравнимую с темпами годичного наступления. Это значит, что к концу зимы ВСУ ждут большие неприятности, и киевскому режиму придется принимать неприятные для него решения.

За неполный ноябрь под контроль российской армии перешло более 900 квадратных километров. С учетом того, что российская армия за всю СВО отвоевала более 5000 кв. км, то только за один месяц почти тысяча означает резко увеличившуюся скорость нашего наступления. Украинские и западные источники мрачно предрекают, что к середине зимы, если всё будет развиваться так, как сейчас, положение ВСУ значительно ухудшится. И это будет иметь серьезные последствия для политических переговоров и усиления российских позиций. В частности, подобный исход спрогнозировал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко. По его словам, российская армия приближается к Славянско-Краматорской агломерации, взятие которой грозит Украине окончательной потерей Донбасса. Сейчас армия РФ выходит к Славянску и Краматорску не только с юга (г. Константиновка и Дружковка), но и с северо-востока (г. Красный Лиман и Северск).

«И они атакуют, ведут боевые действия. После Покровско-Мирноградской агломерации сейчас наибольшее количество боевых действий, атак происходит в Константиновке. Они там находятся, уже вышли на окраины Константиновки. И продвигаются с трех направлений – Покровского, Торецкого и Часовярского непосредственно в сам город», – обрисовал ситуацию украинский генерал.

А о потере Красноармейска (украинское название Покровск) и о том, что рапорты украинского командования о вытеснении российских бойцов из центра города не соответствует действительности, заявил инструктор по боевой подготовке украинского батальона «Шквал» Антон Черный. «Пилоты наших разведывательных дронов доложили мне, что русские уже в центре Покровска. Они уже на лавочках просто сидят и занимаются своими делами. То есть, ведут себя как хозяева. Украинских узлов обороны в центре Покровска больше нет», – сказал правду украинский боевик. И это тот редкий случай, когда им врать больше нет смысла, как и скрывать картину своих поражений.

Так же безысходно для ВСУ развивается ситуация на запорожском и харьковском направлениях. Российский военный эксперт, подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в подразделениях Вооружённых сил Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются случаи отказа от выполнения боевых задач и саботирования распоряжений вышестоящего командования: «Стало известно о саботаже приказов вышестоящего командования подразделением оперативно-тактического значения ВСУ, которое должно было быть задействовано в Харьковской области. Механизированное соединение, входящее в объединенную группировку "Хортица", рапортует, что они небоеготовы и укомплектованы менее чем на 40% техникой от организационно штатной структуры. Приблизительно такая же ситуация с личным составом». Марочко уточнил, что командующий группировкой ВСУ «Харьков» бригадный генерал Михаил Драпатый потребовал применять жёсткие меры к командирам, не исполняющим распоряжения. Но, по оценке эксперта, проявления неповиновения продолжают нарастать, и ситуация остаётся критической.

Эксперт указал, что украинские подразделения продолжают удерживать небольшую часть территории Волчанска, тогда как основная часть города уже находится под контролем российских сил. По его информации, около 90% населённого пункта перешло под контроль российской армии в ходе проведённых освободительных действий. Сейчас, по словам эксперта, продолжаются зачистка города и ликвидация противника. При этом украинские боевики в спешке перегруппировываются на оборонительных позициях у п. Вильча — Волчанские Хутора.

По словам Марочко, подразделения Вооружённых сил Украины с целью вернуть утраченные рубежи предприняли более десяти контратак на северском направлении в ДНР в районе п. Ямполь и Платоновка, однако все они были отражены российскими войсками. Контратаки не только захлебнулись, но и привели к неоправданным потерям.

Это косвенно подтверждает военно-гражданская украинская администрация Харьковской области. Дело в том, что в городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи в Харькове сложилась напряжённая обстановка из-за кадрового голода и давления руководства на медперсонал. Высокий уровень нагрузки на больницу связан с ее статусом приемно-сортировочного госпиталя, где хирургические операции проводятся в круглосуточном режиме, что создает экстремальные условия для работы медперсонала. В связи с повышенной нагрузкой в учреждении фиксируется значительная текучесть кадров среди сотрудников среднего медицинского звена. Несмотря на это, руководство больницы для применяет неправомерные методы управления.

«Сообщается о фактах принуждения персонала к сверхурочной работе без соответствующей оплаты. В случае отказа сотрудников от такой работы применяются меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения, с последующей фабрикацией служебных расследований о профессиональной халатности, а также возможной отправкой на фронт не в качестве медика, а в качестве замещения штатной единицы штурмовика», — сказано в заявлении УВД ВГА Харьковской области со ссылкой на персонал «неотложки». Руководство больницы контактирует с представителями ВСУ и использует свои связи для шантажа и давления на сотрудников. Им действительно теперь приходится работать в цейтноте, так как ВСУ несут значительные потери на Купянском и Волчанском направлении. Харьковские больницы и госпитали переполнены ранеными украинскими вояками — многие из них лежат в коридорах, а в палатах не осталось мест.

ВС РФ практически взяли под контроль Волчанск, там завершается зачистка. Даже после переброски подкреплений украинские формирования не смогли стабилизировать обстановку в городе. Идут бои в районе Вильчи и Лимана. ВСУ пытаются удержать пгт. Вильча, обеспечивая отход своих сил в сторону Старого Салтова. Однако и там они не смогут закрепиться с учетом скорой потери Волчанска. Российские бойцы, в основном, держат логистические пути ВСУ под огневым контролем.

Подробный разбор обстановки на пресс-конференции сделал президент России Владимир Путин. Он заявил, что украинская линия обороны может не выдержать, если успехи российских войск под Купянском повторятся на других направлениях. Такое развитие событий, по его словам, сделает сворачивание линии боевых действий неизбежным. Российский лидер также констатировал, что города Красноармейск и Димитров в Донецкой области теперь полностью окружены российскими военными и под контролем Вооруженных Сил России уже находится 70% территории Красноармейска.

По словам Путина, сегодня российская армия наступает по всем направлениям в зоне СВО, темпы движения войск увеличиваются. У противника тем временем растёт разрыв между числом потерь и теми боевиками, которых Киев может направить на линию боевого соприкосновения.

Отдельно российский президент отметил успехи наших бойцов в Запорожской области, где действия группировки войск «Восток» могут привести к обвалу фронта для киевского режима на этом участке. «Уже подошли ВС РФ к городу Гуляйполе - это важный логистический пункт. Возьмут они его сейчас или в ближайшее время, но они точно пойдут дальше. Что это означает? Это означает, что войска группировки "Восток" весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против ВСУ с одной стороны стоит группировка "Днепр", а группировка "Восток" обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке. Укрепрайон там серьезный, и благодаря героизму наших ребят наша группировка "Днепр" пробивает оборону на важных участках. Другая наша группировка "Восток" проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами на границе Запорожской и Днепропетровской областей. И идет, повторяю, очень быстрыми темпами», — сказал Путин.

Владимир Путин отметил положительную динамику по всем направлениям. По его словам, отказ Киева от мирных переговоров грозит ему последствиями. «Темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается заметно, из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий увеличивается», — подтвердил президент РФ.

Он напомнил, что Купянск в Харьковской области уже под контролем ВС РФ. Бои идут в районе Купянск-Узловой. «А на левом берегу реки Оскол заблокированы еще 15 батальонов, это 3,5 тысячи человек, и некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи. Это не шутка. Вы представляете, 3,5 тысячам человек забрасывать коптерами питание, обмундирование, боеприпасы — это невозможно. Они в таком состоянии находятся уже там не одну неделю. Это сейчас их практически закрыли», — сказал российский лидер.

Отмечены и успехи группировки «Центр» на красноармейском направлении.

«На юге города Димитров группировка противника отсечена, она рассекается по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению. Если на карту посмотреть северо-восточнее, там дальше Константиновка, а севернее – Купянск, Славянск, далее Северск. В Константиновке внутри города идут боевые действия, и уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками, и продвижение идет дальше», — отметил Путин.

Что касается Северска, то ВС РФ подошли к этому городу с востока, юга и севера. В городе идут активные боевые действия, из 8 тысяч зданий 1700 в наших руках. «И вы понимаете, к чему там все идет? Вопрос очень непростой для украинской стороны, ведь дальше, на север, — Волчанск, он почти полностью в наших руках, это на Харьковском направлении», — продолжил Путин.

Президент РФ также указал на другие проблемы противника. «В октябре, по-моему, 47 тысяч с лишним у ВСУ было потерь. Они набрали по насильственной мобилизации где-то 16,5 тысячи и около 15 тысяч вернули из госпиталей. Кроме потерь, надо добавить ещё и дезертиров. Дезертирство из ВСУ очень большое, и удержать такой процесс практически невозможно», — заявил Путин.

По его мнению, некоторые на Западе понимают, к чему может привести сложившаяся для ВСУ ситуация, настаивая на прекращении боевых действий как можно быстрее, даже если это потребует от киевского режима уступок. Потому что иначе ВСУ грозит утрата боеспособности. В то же время другие западные политики подстрекают киевский режим вести конфликт «до последнего украинца».