Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 17:24
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
Москва
28 ноября 2025 / 17:24
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Африка и мир / Политика и религия
Политика
Свергнутый президент Гвинеи-Бисау находится в Сенегале
28 ноября 2025 / 15:32
Свергнутый президент Гвинеи-Бисау находится в Сенегале
© Елена Афонина/ ТАСС

Свергнутый военными с поста президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало находится в Сенегале. Об этом заявил министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам сенегальцев за рубежом Шейх Нианг.

"Правительство Сенегала направило в Бисау самолет, который вернулся в Дакар с Сисоку Эмбало на борту", - цитирует его новостной портал Seneweb. Нианга отметил, что Сисоку Эмбало цел и невредим. Обстоятельства и условия, на которых он покинул родину, не уточняются.

В среду военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате госпереворота, отстранив от должности президента Сисоку Эмбало. Он был задержан в президентском дворце и находился под арестом в здании Генштаба армии. К немедленному освобождению Сисоку Эмбало призвали Африканский союз, другие региональные организации и многочисленные страны Африки.

Сисоку Эмбало участвовал в состоявшихся 23 ноября в Гвинее-Бисау выборах главы государства, добиваясь переизбрания на второй срок. Захватившие власть военные распорядились остановить подсчет голосов. Планировалось, что 28 ноября избирком объявит победителя выборов.

Вместе с тем военные объявили, что вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который также 27 ноября принял присягу и вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау. 

Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
15:59
Reuters: число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 174
15:45
Песков отметил, что коррупционный скандал "шатает" политическую систему Украины
15:32
Свергнутый президент Гвинеи-Бисау находится в Сенегале
15:15
Steigan: Североатлантический альянс в ближайшем будущем может умереть
14:59
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске обнаружили тела еще двух погибших
14:46
В Госдуме предложили ввести купюру номиналом в 10 тыс. рублей
14:32
Орбан: Венгрия рассчитывает продолжить взаимодействие с Россией
14:16
Трамп намерен запретить миграцию в США людям из стран третьего мира
13:57
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения