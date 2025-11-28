Свергнутый президент Гвинеи-Бисау находится в Сенегале

Свергнутый военными с поста президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало находится в Сенегале. Об этом заявил министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам сенегальцев за рубежом Шейх Нианг.

"Правительство Сенегала направило в Бисау самолет, который вернулся в Дакар с Сисоку Эмбало на борту", - цитирует его новостной портал Seneweb. Нианга отметил, что Сисоку Эмбало цел и невредим. Обстоятельства и условия, на которых он покинул родину, не уточняются.

В среду военные захватили в Гвинее-Бисау власть в результате госпереворота, отстранив от должности президента Сисоку Эмбало. Он был задержан в президентском дворце и находился под арестом в здании Генштаба армии. К немедленному освобождению Сисоку Эмбало призвали Африканский союз, другие региональные организации и многочисленные страны Африки.

Сисоку Эмбало участвовал в состоявшихся 23 ноября в Гвинее-Бисау выборах главы государства, добиваясь переизбрания на второй срок. Захватившие власть военные распорядились остановить подсчет голосов. Планировалось, что 28 ноября избирком объявит победителя выборов.

Вместе с тем военные объявили, что вся полнота власти перешла в руки Высшего военного командования по восстановлению порядка. Его главой назначен генерал-майор Орта Инта-а, который также 27 ноября принял присягу и вступил в должность президента на переходный период Гвинеи-Бисау.