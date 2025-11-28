Набирающий обороты коррупционный скандал на Украине подтачивает политическую систему страны и грозит в перспективе негативными последствиями. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По его словам, "на Украине разрастается коррупционный скандал, который, собственно, сегодня шатает во все стороны политическую систему этой страны".

"Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Но какие именно - не думаю, что сейчас может кто-то спрогнозировать. Для Украины ситуация очень тяжелая", - указал представитель Кремля.