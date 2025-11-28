Reuters: число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 174

Количество погибших в результате наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра увеличилось более чем в два раза, до 174 человек. Соответствующие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что десятки людей также остаются пропавшими без вести.

Некоторое время назад газета The Jakarta Post информировала о 84 жертвах стихии.