Политика
Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
28 ноября 2025 / 16:15
© Владимир Гердо/ ТАСС
Венгрия готова предоставить площадку для проведения переговоров по Украине. На этом акцентировал внимание венгерский премьер-министр Виктор Орбан при общении с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Глава венгерского правительства отметил, что "сегодняшняя встреча дает" ему "возможность подтвердить, что Будапешт готов обеспечить площадку" для переговоров по Украине, и подтвердил готовность "оказывать содействие успешному завершению этого процесса".