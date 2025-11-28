Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине

Венгрия готова предоставить площадку для проведения переговоров по Украине. На этом акцентировал внимание венгерский премьер-министр Виктор Орбан при общении с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Глава венгерского правительства отметил, что "сегодняшняя встреча дает" ему "возможность подтвердить, что Будапешт готов обеспечить площадку" для переговоров по Украине, и подтвердил готовность "оказывать содействие успешному завершению этого процесса".