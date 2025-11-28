Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 17:28
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 664 беспилотника ВСУ
Москва
28 ноября 2025 / 17:28
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16

Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на президентские выборы и утратив легитимность, подписывать документы с ним бессмысленно. Об этом заявил журналистам 27 ноября президент РФ Владимир Путин.

"Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялась пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус", - сказал Путин.

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что «порядок оформления возможных договоренности с Киевом очевиден. В меморандуме, предложенном российской стороной на переговорах в Стамбуле украинской делегации, и в полном 28-мипунктовом плане Трампа есть четкая формулировка на этот счет. Надо провести выборы на Украине через сто дней после остановки огня, и тогда на Украине появится вполне легитимный президент, возможно новая Рада, хотя и эта вполне себе легитимна. То есть вот такой механизм и никак по-другому».   

 По словам эксперта, «нам все равно, кого там изберут. Должен быть легитимный подписант, это устраивает Россию. Мы все равно не можем сейчас претендовать на то, чтобы на Украине появилась некая власть, хотя бы конструктивно настроенная в отношении России. Поэтому время лечит, и грамотная работа российского внешнего пула тоже должна быть. А по факту нам сейчас нужно просто получить легитимного подписанта».     

Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 664 беспилотника ВСУ
16:15
Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
15:59
Reuters: число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 174
15:45
Песков отметил, что коррупционный скандал "шатает" политическую систему Украины
15:32
Свергнутый президент Гвинеи-Бисау находится в Сенегале
15:15
Steigan: Североатлантический альянс в ближайшем будущем может умереть
14:59
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске обнаружили тела еще двух погибших
14:46
В Госдуме предложили ввести купюру номиналом в 10 тыс. рублей
14:32
Орбан: Венгрия рассчитывает продолжить взаимодействие с Россией
14:16
Трамп намерен запретить миграцию в США людям из стран третьего мира
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения