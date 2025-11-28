Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение

Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на президентские выборы и утратив легитимность, подписывать документы с ним бессмысленно. Об этом заявил журналистам 27 ноября президент РФ Владимир Путин.

"Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную, стратегическую ошибку, когда побоялась пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус", - сказал Путин.

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что «порядок оформления возможных договоренности с Киевом очевиден. В меморандуме, предложенном российской стороной на переговорах в Стамбуле украинской делегации, и в полном 28-мипунктовом плане Трампа есть четкая формулировка на этот счет. Надо провести выборы на Украине через сто дней после остановки огня, и тогда на Украине появится вполне легитимный президент, возможно новая Рада, хотя и эта вполне себе легитимна. То есть вот такой механизм и никак по-другому».

По словам эксперта, «нам все равно, кого там изберут. Должен быть легитимный подписант, это устраивает Россию. Мы все равно не можем сейчас претендовать на то, чтобы на Украине появилась некая власть, хотя бы конструктивно настроенная в отношении России. Поэтому время лечит, и грамотная работа российского внешнего пула тоже должна быть. А по факту нам сейчас нужно просто получить легитимного подписанта».