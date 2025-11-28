Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 664 беспилотника ВСУ
28 ноября 2025 / 16:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 664 беспилотника ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшую неделю 13 управляемых авиабомб, 5 ракет большой дальности "Нептун" и 1 664 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 664 беспилотника самолетного типа", - указали в министерстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99 302 беспилотника, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 306 танков и других боевых бронемашин, 1 621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 890 единиц специальной военной автомобильной техники. 

18:14
Figaro: Россия превосходит Европу по мощности и оснащении сухопутных войск
17:59
Россиян предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы
17:45
Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры
17:31
Росгвардия сообщила, где будет служить рэпер Macan
17:15
В Польше потребовали объяснений от властей Украины по поводу коррупции
16:59
Рейтинг любимых колыбельных россиян возглавила песня из "Умки"
16:46
Глава МИД КНР планирует посетить Россию 1-2 декабря
16:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 664 беспилотника ВСУ
16:15
Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
15:59
Reuters: число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 174
