Политика
Глава МИД КНР планирует посетить Россию 1-2 декабря
28 ноября 2025 / 16:46
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Министр иностранных дел КНР Ван И планирует посетить Россию 1-2 декабря для участия в двухсторонних консультациях по стратегической безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.
"По приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с 1 по 2 декабря посетит Россию для участия в 20-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности", - указала дипломат.
Ожидается, что в рамках предстоящего раунда консультаций стороны проведут обмен мнениями по региональным и глобальным стратегическим сюжетам, представляющим взаимный интерес, а также обсудят вопросы стратегической безопасности двух стран.