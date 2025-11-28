Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 18:55
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Figaro: Россия превосходит Европу по мощности и оснащении сухопутных войск Россиян предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы
Москва
28 ноября 2025 / 18:55
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Глава МИД КНР планирует посетить Россию 1-2 декабря
28 ноября 2025 / 16:46
Глава МИД КНР планирует посетить Россию 1-2 декабря
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Министр иностранных дел КНР Ван И планирует посетить Россию 1-2 декабря для участия в двухсторонних консультациях по стратегической безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.

"По приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с 1 по 2 декабря посетит Россию для участия в 20-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности", - указала дипломат.

Ожидается, что в рамках предстоящего раунда консультаций стороны проведут обмен мнениями по региональным и глобальным стратегическим сюжетам, представляющим взаимный интерес, а также обсудят вопросы стратегической безопасности двух стран.

Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:14
Figaro: Россия превосходит Европу по мощности и оснащении сухопутных войск
17:59
Россиян предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы
17:45
Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры
17:31
Росгвардия сообщила, где будет служить рэпер Macan
17:15
В Польше потребовали объяснений от властей Украины по поводу коррупции
16:59
Рейтинг любимых колыбельных россиян возглавила песня из "Умки"
16:46
Глава МИД КНР планирует посетить Россию 1-2 декабря
16:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 664 беспилотника ВСУ
16:15
Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
15:59
Reuters: число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 174
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения