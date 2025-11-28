Самой любимой колыбельной жителей России стала песня "Ложкой снег мешая" из мультфильма "Умка". Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co и киностудией "Союзмультфильм", сообщает ТАСС.

Как отмечается, в преддверии Дня матери участники опроса составили и свой рейтинг колыбельных, на первой строчке которого расположилась композиция "Ложкой снег мешая, ночь идет большая" из мультфильма "Умка" - ее выбрали 31% россиян.

В топ-3 также вошли "Спят усталые игрушки" (26%) и "Баю-баюшки-баю" (20%). Исследование выявило и самые узнаваемые материнские образы отечественной анимации. Чаще всего респонденты отмечали сходство со своей мамой у Белой Медведицы - мамы медвежонка Умки (34%). Второе место заняла мама Дяди Федора из "Простоквашино" (23%), третье - мама-обезьяна из серии мультфильмов "Осторожно, обезьянки!" (21%).

Кроме того, опрошенные назвали идеального "маминого помощника". Большинство (61%) отдали предпочтение Коту Матроскину". Затем идут Дядя Федор (22%), Львенок из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню" (9%), Заяц из "Ну, погоди!" (5%) и Карлсон (3%).

Вместе с тем лучшей парой мультродителей сограждане считают маму и папу из "Простоквашино" (32%). На втором месте - Ракша и Акела из "Маугли" (24%), на третьем - Заяц и Зайчиха из мультфильма "Мешок яблок" (21%).

При этом самыми сложными аспектами материнства сограждане назвали необходимость сохранять самообладание в подростковый период (30%) и умение находить ресурс для себя (24%). По мнению участников опроса, мультфильмы в первую очередь должны развивать эмоциональный интеллект (44%) и критическое мышление (37%).

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co в период с 20 по 25 ноября текущего года среди 34 586 интернет-пользователей.