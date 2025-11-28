В Польше потребовали объяснений от властей Украины по поводу коррупции

Варшава хотела бы получить объяснения от Киева по поводу разразившегося в стране коррупционного скандала, поскольку он является "плохой новостью" для Западной Европы. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее в пятницу стало известно, что к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку пришли с обысками представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, эти обыски проходят в рамках операции "Мидас" по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины, в которых замешан бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич.

"Это нехорошие новости для Польши и Западной Европы, чья граница безопасности сегодня проходит по российско-украинскому фронту. Мы ждем объяснений. Наша стратегия поддержки Украины остается неизменной, потому что именно там находятся пределы нашей безопасности, но без прозрачности в антикоррупционной политике, к примеру, невозможно вступить в Евросоюз ", - цитирует Косиняк-Камыша интернет-портал onet.pl.

Вместе с тем, по его словам, "вопрос возможной коррупции в высших эшелонах власти не способствует продолжающимся мирным переговорам".