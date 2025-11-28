Возможен ли договор о взаимном ненападении России и Европы?

Россия готова зафиксировать отсутствие намерения нападать на Европу, заявил 27 ноября президент РФ Владимир Путин. Президент заявил, что, обсуждая какие-либо договоренности, все необходимо «положить на дипломатический язык». «Потому что одно дело, в общем-то, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, для нас это звучит смешно, правда, мы никогда не собирались, но, если они хотят услышать от нас, ну, давайте, мы это зафиксируем. Вопросов нет», - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке в четверг.

И продолжил: «Там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично, или жулики какие-то, что-то они хотят за это получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что "Россия готовится к нападению на Европу" и нам нужно немедленно укреплять свой оборонный потенциал».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что «никто не сможет представлять Европу для подписания данного намерения. Но если вспомнить, то есть Хельсинские соглашения, ОБСЕ. Но никаких новых юридических соглашений заключить не удастся хотя бы потому, что размыта субъектность европейской стороны. Кроме того, следует вспомнить, что существует соглашение Россия-НАТО, которое фактически на сегодняшний день не выполняется. Поэтому никакого нового соглашения такого рода заключить не удастся. В идеале можно было бы вернуться к старым, но этого тоже сделать нельзя. Этот пункт в американских предложениях был чисто декларативный и отражал некую юридическую безграмотность авторов».

Эксперт подчеркнул, что «в этой ситуации должны быть взаимные обязательства со стороны Европы. Я плохо представляю себе, что значит односторонние обязательства. То есть, что мы на них не нападем, а они на нас напасть могут? Все договоренности о ненападении носят взаимный характер и они, кстати, должны фиксировать линию разграничения».