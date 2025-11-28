Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество
Общество
Росгвардия сообщила, где будет служить рэпер Macan
28 ноября 2025 / 17:31
Росгвардия сообщила, где будет служить рэпер Macan
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Рэп-исполнитель Macan (Андрей Косолапов) будет проходить военную службу по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает ТАСС.

Отмечается, что Косолапов прибыл "для прохождения военной службы по призыву" в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского. Проходя службу в Росгвардии, он будет выполнять задачи по "охране общественного порядка" в Московском регионе.

В ближайшее время вместе с остальными новобранцами исполнитель пройдет курс молодого бойца, который предусматривает физическую, огневую и специальную подготовку.

В ведомстве также обратили внимание, что в войсках правопорядка в разные годы проходили срочную службу губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, российские актеры Антон Макарский и Андрей Чубченко.

