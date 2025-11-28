Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 ноября 2025 / 18:56
КОТИРОВКИ
USD
28/11
78.2503
EUR
28/11
90.7880
Новости часа
Figaro: Россия превосходит Европу по мощности и оснащении сухопутных войск Россиян предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы
Москва
28 ноября 2025 / 18:56
Котировки
USD
28/11
78.2503
0.0000
EUR
28/11
90.7880
0.0000
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры
28 ноября 2025 / 17:45
Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, не имея европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров ЕС. На это он обратил внимание в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.

"Позиция Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Россию", - отметил глава германского кабмина, указав, что премьер Венгрии в прошлом году уже совершал поездку в Москву в период председательства страны в Европейском совете. "Он едет туда, не имея европейского мандата и одобрения с нашей стороны", - подчеркнул Мерц. "Но ничего нового тут нет, он имеет свои собственные представления о прекращении этой войны", - добавил он. По мнению канцлера, эти представления "до сих пор не реализовались".

"Если кто-то имеет идеи лучше, чем мы, то это следует приветствовать, но я сомневаюсь, что это будет успешнее, чем в прошлый раз. К сожалению", - сказал политик.

Ранее в пятницу Орбан на переговорах в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Венгрия реализует суверенный курс внешней политики и не поддалась на внешнее давление из-за сотрудничества с Россией. 

Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:14
Figaro: Россия превосходит Европу по мощности и оснащении сухопутных войск
17:59
Россиян предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы
17:45
Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры
17:31
Росгвардия сообщила, где будет служить рэпер Macan
17:15
В Польше потребовали объяснений от властей Украины по поводу коррупции
16:59
Рейтинг любимых колыбельных россиян возглавила песня из "Умки"
16:46
Глава МИД КНР планирует посетить Россию 1-2 декабря
16:30
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 664 беспилотника ВСУ
16:15
Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров по Украине
15:59
Reuters: число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 174
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения