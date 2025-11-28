Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, не имея европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров ЕС. На это он обратил внимание в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.

"Позиция Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Россию", - отметил глава германского кабмина, указав, что премьер Венгрии в прошлом году уже совершал поездку в Москву в период председательства страны в Европейском совете. "Он едет туда, не имея европейского мандата и одобрения с нашей стороны", - подчеркнул Мерц. "Но ничего нового тут нет, он имеет свои собственные представления о прекращении этой войны", - добавил он. По мнению канцлера, эти представления "до сих пор не реализовались".

"Если кто-то имеет идеи лучше, чем мы, то это следует приветствовать, но я сомневаюсь, что это будет успешнее, чем в прошлый раз. К сожалению", - сказал политик.

Ранее в пятницу Орбан на переговорах в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Венгрия реализует суверенный курс внешней политики и не поддалась на внешнее давление из-за сотрудничества с Россией.