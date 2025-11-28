Россиян предупредили о звонках мошенников под видом налоговой службы

Минфин предупреждает россиян о мошеннических звонках и рассылках, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФНС. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале министерства.

"Неизвестные лица могут позвонить и сообщить о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или предоставить дополнительные документы на личном приеме", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что сотрудники ФНС не запрашивают личные данные, не записывают на прием по телефону и не просят переходить по сторонним ссылкам.

Вместе с тем в Минфине обратили внимание, что всю информацию можно проверить самостоятельно в личном кабинете на официальном сайте ФНС.