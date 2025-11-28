Figaro: Россия превосходит Европу по мощности и оснащении сухопутных войск

Россия существенно превосходит Европу в мощи и оснащении сухопутных войск. Об этом со ссылкой на результаты исследования экспертов Французского института международных отношений (IFRI) пишет газета Le Figaro.

Согласно данным исследования, в котором проводится сравнение возможностей ВС РФ с объединенными силами стран Европы, входящих в НАТО, европейские войска "недостаточно оснащены" военной техникой - артиллерийскими орудиями и снарядами, ударными беспилотниками и зенитными ракетами. Вместе с тем слабость Европы состоит в "инфраструктурных и нормативных ограничениях на переброску войск по континенту".

Кроме того, эксперты обратили внимание на численное превосходство сухопутных войск РФ по сравнению с европейскими странами - около 950 тыс. против 750 тыс. Этот разрыв, как указали в IFRI, подкрепляется разницей в боевой готовности и "политической раздробленностью" Европы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне с РФ.