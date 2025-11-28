Мединский предложил провести персональный исторический ликбез для Каллас

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил провести персональный ликбез по истории России для главы европейской дипслужбы Каи Каллас. Так он отреагировал на слова дипломата о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран.

"Рекомендую К. Каллас "Рассказы из русской истории", а также готов при случае провести персональный ликбез по истории для дамы, приятной во всех отношениях, кроме пробелов в исторических знаниях. Понятно, что Эстония - маленькая, и поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, на этом осколке СССР уже было непросто", - указал он в Telegram-канале.

Вместе с тем Мединский иронично привел историю "нападений" России: в 1904 году на Японию в российском Порт-Артуре, в 1918 году на Англию в Мурманске, США - в Архангельске, Францию - в Одессе, Японию и США - во Владивостоке и Сибири, в 1941 году - "на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой", и другие примеры. "Но так мы дойдем до изначальной агрессивности русских с их ударами по Батыю под Рязанью и по немцам на Чудском озере", - отметил он.