ВЦИОМ: 86% жителей России считают материнство трудной работой

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, по мнению 39% россиян, быть матерью в современном обществе стало сложнее, чем 20 лет назад.

По данным опроса приуроченного ко Дню матери, 86% российских граждан считают материнство трудной работой, при этом 28% опрошенных полагают, что сегодня матерям живется легче, чем 20 лет назад, а еще 23% думают, что за прошедшие годы ситуация существенно не изменилась. Чаще всего о росте нагрузки заявляют представители старших поколений (48%), в то время как молодые россияне нередко оценивают ее как менее обременительную (44%).

Отмечается, что образ матери для жителей России остается символом эмоциональной близости: в числе самых популярных ассоциаций - "нежность", "счастье", "тепло", "ласка", "любовь".

Вместе с тем отношение к материнству как жизненной роли оказалось неоднозначным - 48% респондентов считают его предназначением женщины, еще 46% видят в нем личный выбор.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 2 ноября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.