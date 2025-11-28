Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Для подписания документов с РФ нужен легитимный украинской президент. Мнение
28 ноября 2025 / 17:16
28 ноября 2025 / 17:16
Украина может согласиться на мирный план, поскольку выполнять его не собирается. Мнение.
28 ноября 2025 / 15:42
28 ноября 2025 / 15:42
Американист Богуславская: форсируя мирный процесс, Трамп заботится о собственных рейтингах
28 ноября 2025 / 15:18
28 ноября 2025 / 15:18
Общество
ВЦИОМ: 86% жителей России считают материнство трудной работой
28 ноября 2025 / 18:43
ВЦИОМ: 86% жителей России считают материнство трудной работой
© Егор Алеев/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, по мнению 39% россиян, быть матерью в современном обществе стало сложнее, чем 20 лет назад.

По данным опроса приуроченного ко Дню матери, 86% российских граждан считают материнство трудной работой, при этом 28% опрошенных полагают, что сегодня матерям живется легче, чем 20 лет назад, а еще 23% думают, что за прошедшие годы ситуация существенно не изменилась. Чаще всего о росте нагрузки заявляют представители старших поколений (48%), в то время как молодые россияне нередко оценивают ее как менее обременительную (44%).

Отмечается, что образ матери для жителей России остается символом эмоциональной близости: в числе самых популярных ассоциаций - "нежность", "счастье", "тепло", "ласка", "любовь".

Вместе с тем отношение к материнству как жизненной роли оказалось неоднозначным - 48% респондентов считают его предназначением женщины, еще 46% видят в нем личный выбор. 

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-спутник" проводился 2 ноября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет. 

